Inter la festa scudetto tra sfilata saluti e corsa al gol
Domenica di celebrazioni per l'Inter, che ha conquistato il 21° scudetto. La giornata è iniziata con una sfilata tra i festeggiamenti e i saluti dei tifosi, poi si è passati alla partita contro il Verona. Durante l'incontro, sono stati segnati alcuni gol, mentre la corsa al risultato ha accompagnato l'intera giornata di festa. La vittoria ha concluso un lungo percorso, lasciando spazio ai festeggiamenti e ai momenti di aggregazione tra i sostenitori.
La partita col Verona è solo una parentesi nella lunga domenica di festa che l'Inter si regala per il 21° scudetto. Si gioca alle 15, ma già nel prepartita i giocatori saranno chiamati uno per volta all'interno di uno spettacolo, anche musicale, allestito per l'evento. Ovvio l'ennesimo esaurito stagionale. Il momento istituzionale sarà la consegna della coppa dopo la partita. Quindi, verso le 18.3019 il via del bus scoperto la sfilata cittadina del Double nerazzurro. Arrivo in piazza Duomo intorno alle 22, dopo una processione cui si stima possano assistere 300 mila persone. Ma poiché di festeggiare evidentemente non ci si stanca mai, a metà... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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