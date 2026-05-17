Inter la festa scudetto tra sfilata saluti e corsa al gol

Domenica di celebrazioni per l'Inter, che ha conquistato il 21° scudetto. La giornata è iniziata con una sfilata tra i festeggiamenti e i saluti dei tifosi, poi si è passati alla partita contro il Verona. Durante l'incontro, sono stati segnati alcuni gol, mentre la corsa al risultato ha accompagnato l'intera giornata di festa. La vittoria ha concluso un lungo percorso, lasciando spazio ai festeggiamenti e ai momenti di aggregazione tra i sostenitori.

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