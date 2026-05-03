Si avvicina la festa scudetto dell’Inter, prevista per il 17 maggio. La celebrazione potrebbe partire già questa sera, con un pareggio contro il Parma che permetterebbe di scendere in Duomo per la sfilata e l’esposizione del trofeo. La squadra potrebbe quindi ottenere il titolo con una partita di anticipo, portando i tifosi a prepararsi per un evento che coinvolgerà tutta la città.

di Stefano Cori Festa Scudetto Inter che potrebbe iniziare questa sera con un pareggio contro il Parma. L’alzata della coppa e la sfilata con il pullman sarà effettuata più avanti. Il Napoli pareggia a Como, il Milan perde a Reggio Emilia, all’Inter basta un solo punto questa sera al Meazza contro il Parma per conquistare il 21° Scudetto della sua storia. Ovviamente questa sera, qualora dovesse arrivare questo famigerato punto, scatterà la festa in Piazza Duomo a Milano (dove già tantissimi tifosi si stanno riunendo) e anche in altre città della Lombardia e dell’Italia intera. La premiazione e la sfilata con il pullman scoperto però sarebbero rimandati alla prossima partita casalinga.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Festa Scudetto Inter, un pareggio per scendere in Duomo: il trofeo e la sfilata il 17 maggio

Alla festa del gol dell'Inter a San Siro partecipa anche Mkhitaryan segnando il momentaneo 5-2

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