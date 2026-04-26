Il Torino rimonta due gol all’Inter e tiene ancora viva la corsa scudetto

Nel campionato di Serie A, il Torino ha recuperato due gol all’Inter, mantenendo vive le speranze di conquista dello scudetto. La partita ha visto i nerazzurri avanti di due reti, ma i granata sono riusciti a rimontare e ottenere un risultato positivo. La gara si è svolta in un contesto di grande tensione e intensità, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

In un campionato serrato come la Serie A, nessuna partita può essere data per scontata. L’Inter, arrivata a Torino per prendersi i tre punti che sarebbero valsi una mezza ipoteca sullo scudetto, sembrava aver chiuso i conti quando, dopo la rete di Thuram, Bisseck segna di testa il raddoppio a mezz’ora dalla fine della gara. A questo punto, però, l’undici di Chivu tira troppo presto i remi in barca e viene rimontata da un Torino trasformato dall’ingresso di Zapata e Casadei. Dopo la rete in contropiede di Simeone, ecco il fallo di mano di Carlos Augusto che manda sul dischetto Vlasic: perfetto il rigore del serbo che dà il via all’assedio finale dei nerazzurri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Torino rimonta due gol all’Inter e tiene ancora viva la corsa scudetto Notizie correlate Il Napoli vince, scavalca il Milan e tiene viva la corsa scudettoTempo di lettura: 2 minutiIl Napoli si aggiudica il big match della 31ª giornata di Serie A superando 1-0 il Milan allo stadio Stadio Diego Armando... Leggi anche: Rimonta straordinaria dell’Inter: corsa entusiasmante verso il Scudetto! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Inter dura un'ora, il Torino rimonta e rimanda la festa scudetto, finisce 2-2: la sintesi della partita; Meta formato scudetto, Luis Turmena guida la rimonta e ribalta il Torino; Una notte da pazza Inter: rimonta il Como da 0-2 a 3-2 e va in finale di Coppa Italia; Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale. Torino-Inter 2-2, le pagelle: Thuram segna ancora (7), Dimarco due assist da record (7,5) ma Carlos Augusto rovina tutto (4,5)L’Inter di Cristian Chivu frena all’Olimpico di Torino, facendosi rimontare due gol dai granata di D’Aversa e due punti in classifica dal Napoli di Conte, ora sotto di 10 ... leggo.it Torino Inter 2-2: rimonta granata con Simeone e VlasicGrande rimonta del Torino contro l'Inter: da 0-2 a 2-2 con i gol di Simeone e Vlasic su rigore. Nerazzurri sempre più vicini allo scudetto. lifestyleblog.it L’Inter, avanti per 2-0 in casa del Torino, si fa rimontare in nove minuti dai granata. Simeone e Vlasic frenano la corsa scudetto dei nerazzurri che restano comunque a +10 sul Napoli secondo. - facebook.com facebook