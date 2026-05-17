Inter festa per il 21° scudetto | sfilata a Duomo e riti all’Arena

Dopo la partita conclusiva della stagione, la squadra ha organizzato una sfilata speciale nel centro della città, con un passaggio davanti al Duomo. I giocatori più rappresentativi della stagione si sono riuniti per salutare i tifosi e partecipare ai riti di celebrazione presso l’Arena. L’evento ha visto coinvolti anche alcuni ex calciatori che hanno condiviso momenti di festa con il pubblico presente. La giornata ha concluso con un corteo e un momento di aggregazione tra i sostenitori.

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