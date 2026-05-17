Inter festa per il 21° scudetto | sfilata a Duomo e riti all’Arena
Dopo la partita conclusiva della stagione, la squadra ha organizzato una sfilata speciale nel centro della città, con un passaggio davanti al Duomo. I giocatori più rappresentativi della stagione si sono riuniti per salutare i tifosi e partecipare ai riti di celebrazione presso l’Arena. L’evento ha visto coinvolti anche alcuni ex calciatori che hanno condiviso momenti di festa con il pubblico presente. La giornata ha concluso con un corteo e un momento di aggregazione tra i sostenitori.
? Punti chiave Dove si svolgerà la passerella speciale per celebrare il passato del club?. Chi sono i giocatori che saluteranno la squadra dopo l'ultimo match?. Quanti gol mancano a Chivu per superare il record di Conte e Inzaghi?. Come potrà Thuram superare il bottino di reti di Lautaro in classifica?.? In Breve Sfilata prevista in piazza Duomo verso le 22:00 con 300 mila tifosi attesi.. Passerella speciale a metà settimana presso l'Arena Civica per celebrare le radici storiche.. Minuto di silenzio dedicato a Evaristo Beccalossi prima dei festeggiamenti per il titolo.. Saluti ai veterani Darmian, Acerbi e Sommer durante la sfida contro il Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Inter, festa scudetto in Piazza Duomo a Milano
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