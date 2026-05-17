inseguire jannik sinner al foro

Nel 1966, John Lennon si interrogò sulla popolarità dei Beatles rispetto a Dio, ma oggi la domanda riguarda la fama di Jannik Sinner nel mondo del tennis. L’atleta italiano, che ha ottenuto risultati importanti negli ultimi anni, viene spesso seguito durante i tornei e i match più rilevanti. La sua presenza suscita grande attenzione e numerosi spettatori si mobilitano per assistere alle sue esibizioni. La sua notorietà si è consolidata tra gli appassionati di sport e non solo, diventando un punto di riferimento nel circuito internazionale.

Se nel 1966 John Lennon si chiedeva se i Beatles fossero diventati più famosi di Dio, a sessant’anni di distanza bisogna chiedersi se Jannik Sinner sia diventato più famoso del tennis stesso. Può sembrare un’esagerazione, e probabilmente lo è, ma la presenza di Sinner da Numero 1 al mondo sta cambiando il modo nel quale normalmente il tennis viene vissuto qui al Foro. Chiunque abbia passato nell'ultima settimana una mezza giornata si sarà reso conto come nella stessa zona e nello stesso tempo si stanno svolgendo due eventi concomitanti ed in alcuni casi anche sovrapponibili: gli Internazionali di tennis Roma e l’inseguimento a Jannik Sinner. E se il primo si svolge sui campi in terra rossa disseminati per il Foro Italico, la seconda occupa le strade, le aiuole e le statue che circondano gli stadi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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