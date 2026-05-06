Al Foro Italico, durante gli Internazionali d’Italia 2026, sono stati trovati adesivi con insulti rivolti a Jannik Sinner. Il tennista, molto atteso in questa edizione, è stato oggetto di insulti attraverso questi adesivi posti in diverse aree del complesso. La presenza di materiale offensivo ha suscitato reazioni tra pubblico e organizzatori. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e adottare le misure necessarie.

Jannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026. Reduce dai trionfi nei Masters1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, l’azzurro vorrebbe regalarsi anche il titolo nella Capitale, per succedere ad Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare sulla terra rossa romana nel 1976, ben 50 anni fa. Tuttavia, il n.1 del mondo è diventato il bersaglio di un episodio che nulla ha a che fare con il tennis giocato. Nel cuore del Foro Italico, infatti, sono comparsi alcuni adesivi offensivi che hanno attirato l’attenzione per il contenuto e, soprattutto, p er il contesto in cui sono stati affissi. A documentare l’accaduto è stato il giornalista di La7 Andrea Prandi, che ha pubblicato su X le immagini degli sticker.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vergogna al Foro Italico: adesivi offensivi contro Jannik Sinner

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