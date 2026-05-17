Due uomini sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di aver aggredito e perseguitato una donna. La polizia di Stato ha fermato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe seguito l’ex compagna in auto e tentato di speronarla due volte mentre lei si trovava con le figlie a scuola. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato i due soggetti coinvolti. La donna non ha riportato ferite gravi.

Ancora violenza nei confronti delle donne, con due uomini finiti in manette. A Brescia la polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato accusato di aver perseguitato la ex, arrivando a seguirla in auto e a speronarla due volte mentre la stessa accompagnava le figlie a scuola. L’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando una chiamata ha segnalato al 112 un tamponamento. Gli agenti della Volante una volta sul posto hanno capito subito di essere di fronte a un incidente sospetto. La proprietaria dell’auto ha riferito che da mesi viveva un clima persecutorio per colpa dell’ex, uno straniero residente in città, il quale mosso da gelosia folle non la lasciava più vivere, tempestandola di chiamate giorno e notte e seguendola ovunque, tanto da averla obbligata a cambiare lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insegue la ex e la sperona con l’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

Sullo stesso argomento

Insegue l'ex compagna e la sperona con l'auto: domiciliari e braccialetto elettronico per un 43enneNella nottata dello scorso 30 aprile i carabinieri della stazione di Buti hanno arrestato in flagranza differita un uomo di 43 anni, ritenuto...

Con un coltello in auto cerca di raggiungere la ex e le figlie alla stazione: bloccato, sperona l'auto della poliziaE' stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Insegue la ex e la sperona con l’autoAncora violenza nei confronti delle donne, con due uomini finiti in manette. A Brescia la polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato accusato di aver perseguitato la ex, arrivando a seguirla i ... ilgiorno.it

Insegue l’ex mentre è in auto col fidanzato, poi la sperona e la minaccia: arrestato a PisaL’uomo è fuggito ma la donna ha fatto denuncia in ospedale: domiciliari e braccialetto elettronico Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Buti (Pisa) con l’accusa di st ... corrierefiorentino.corriere.it