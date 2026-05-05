Insegue l' ex compagna e la sperona con l' auto | domiciliari e braccialetto elettronico per un 43enne

Nella notte del 30 aprile, i carabinieri di Buti hanno arrestato un uomo di 43 anni in flagranza differita, accusato di aver inseguito con l’auto l’ex compagna e di averla speronata. Per questi fatti, sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’installazione di un braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di stalking e lesioni personali aggravate.

Nella nottata dello scorso 30 aprile i carabinieri della stazione di Buti hanno arrestato in flagranza differita un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile dei reati di stalking e lesioni personali aggravate.L’episodio culminante di una condotta violenta e abituale è avvenuto nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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