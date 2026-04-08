Con un coltello in auto cerca di raggiungere la ex e le figlie alla stazione | bloccato sperona l' auto della polizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di avvicinarsi alla ex e alle sue figlie alla stazione, armato di un coltello nascosto in auto. Quando è stato fermato, ha cercato di sfuggire alla polizia speronando la vettura di servizio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, accusato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi offensive.