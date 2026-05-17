Oggi apre ufficialmente la settimana che culmina con il tradizionale Palio, un evento che rappresenta un momento centrale per la città di Fucecchio. La giornata segna l'inizio di diverse iniziative e preparativi legati alla manifestazione, che coinvolgono le diverse contrade e le attività locali. Durante questa fase, si svolgono incontri, sfide e riunioni organizzative che preparano il percorso verso la corsa storica. L’intera comunità si mobilita per vivere al meglio questa tradizione radicata nel tempo.

Oggi è il primo giorno di una settimana importante. Quella che porta al palio. E che è, dunque, per Fucecchio, il momento clou della tradizione e del folklore. E il primo appuntamento è, proprio come da tradizione, la sfida tra i piccoli contradaioli, che anima le vie del centro e il centro storico alto. Questo il programma. Sfilata dei piccoli contradaioli al mattino. Alle 10.30 partenza del corteo da piazza La Vergine per arrivare in piazza Montanelli, con in testa il Labarino. Poi i Giochi medievali (pomeriggio) A partire dalle 15.30, in piazza Vittorio Veneto, sfida dei piccoli contradaioli per contendersi la vittoria e il Labarino Durante l’intera giornata, mercatino delle 12 contrade in piazza Montanelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inizia la grande settimana. Al via con il Palio in gioco

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Nuovo Mondo: selezione allingresso

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