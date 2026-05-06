Il weekend a Feltre si apre con il tradizionale Palio, un evento che combina riti sacri e attività di intrattenimento tra i vicoli del centro storico. La manifestazione prevede anche una caccia al tesoro che coinvolge i partecipanti nell’esplorazione delle vie antiche della città. Inoltre, è stata annunciata la presenza di un artista internazionale che realizzerà il nuovo drappo previsto per il 2026, il cui nome sarà svelato nel corso delle giornate.

? Cosa scoprirai Chi è l'artista internazionale scelto per il nuovo drappo 2026?. Dove si svolgerà la caccia al tesoro tra i vicoli storici?. Come verrà trasmesso in diretta la cerimonia del Santuario?. Quali segreti storici rivelerà la professoressa Virtus Zallot venerdì sera?.? In Breve Venerdì 8 maggio ore 20:45 conferenza della professoressa Virtus Zallot sulle radici storiche.. Sabato pomeriggio caccia al tesoro urbana tra le piazze e i vicoli del centro.. Domenica ore 9:30 corteo dalla chiesa di Anzù verso il Santuario dei Santi Vittore.. Quartiere Port’Oria riconsegna il drappo XV Ducati durante la messa delle ore 10:30.. Il Palio di Feltre darà ufficialmente il via questo venerdì 8 maggio alle ore 20:45 con l’apertura del ciclo di conferenze che inaugura l’anno paliesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palio di Feltre: tra riti sacri e caccia al tesoro inizia il weekend

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