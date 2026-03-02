La settimana inizia con la pioggia ma dietro l' angolo c' è il bel tempo

La settimana inizia con pioggia e umidità, interessando la provincia fin dal mattino. Dal tardo pomeriggio di lunedì, il cielo si schiarisce e il tempo diventa stabile, con il sole che prevale e le temperature massime che si attestano intorno ai 15 gradi. La giornata si conclude con condizioni meteorologiche più serene rispetto alla mattinata.

La settimana inizia nel segno della pioggia e dell'umidità. Dal tardo pomeriggio di lunedì, però, un cambiamento porterà tempo stabile sulla nostra provincia, con prevalenza di sole e temperature massime intorno ai 15° C.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi.