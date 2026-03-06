A Legnano, i cittadini si mostrano esasperati dalla sosta selvaggia il venerdì e chiedono un aumento dei controlli da parte dei vigili urbani. La questione riguarda principalmente le auto parcheggiate in modo irregolare nelle aree centrali della città, creando disagio e problemi di ordine pubblico. La polizia locale ha annunciato che intensificherà le verifiche per arginare il fenomeno.

Milano – «In accordo con la polizia locale intensificheremo i controlli nella zona già a partire da questa settimana, anche se stiamo parlando di una situazione che è già nota e per la quale abbiamo avuto occasione di interloquire più volte con i diretti interessati»: è così che l’assessore Monica Berna Nasca ha deciso di rispondere alle richieste di un gruppo di cittadini che abitano nella zona del Centro culturale italo-arabo di via XX Settembre. Cittadini che ormai da parecchie settimane, dopo un primo incontro con l’assessore, denunciano situazioni di parcheggio selvaggio nella zona; una condizione aggravatasi in occasione del Ramadan per il maggiore afflusso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, cittadini esasperati dalla sosta selvaggia il venerdì: “Più controlli dei vigili”

