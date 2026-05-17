Industria manifatturiera | il Sud cresce più del Nord

Negli ultimi mesi si è registrato un incremento dell’attività nel settore manifatturiero nel Mezzogiorno, che sta crescendo più rapidamente rispetto al Nord. Questa variazione riguarda diverse aree della regione, con dati che evidenziano un aumento della produzione e delle attività industriali. Le statistiche ufficiali mostrano un trend positivo nel Sud, segnando un cambio di passo rispetto alle regioni settentrionali, dove l’attività si mantiene stabile o in lieve calo.

Il Mezzogiorno cambia passo anche sul fronte dell’industria manifatturiera, cuore del sistema produttivo italiano. E, per comprendere il dinamismo del settore, basta guardare al dato dell’ultimo report Istat di quest’anno, che registra una vera e propria rimonta del made in Sud. Tra il 2014 e il 2023, secondo l’elaborazione dei dati dell’Istituto di Statistica rielaborati da TEHA Group, le aziende meridionali sono cresciute a un ritmo 1,7 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord. Un’indicazione che va oltre la congiuntura e segnala un rafforzamento strutturale del sistema produttivo meridionale. Turismo, motore di sviluppo e lavoro: «Napoli città attrattiva tutto l’anno» I numeri A guidare la classifica sono Molise, con un balzo del 259,9%, Basilicata, +125,8%, Calabria, +104,1%, e Puglia, +67%. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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