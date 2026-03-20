Redditi delle famiglie il Centro studi Tagliacarne | il Sud cresce più del Nord ma resta il divario

Secondo il Centro studi Tagliacarne, i redditi delle famiglie italiane sono aumentati, con il Sud che registra una crescita più rapida rispetto al Nord. Tuttavia, il divario tra le diverse regioni italiane rimane evidente, con alcune aree che continuano a mantenere livelli di reddito inferiori rispetto ad altre. I dati mostrano quindi un miglioramento generale, ma con differenze territoriali significative.

Il reddito disponibile delle famiglie italiane cresce, ma lo fa a velocità diverse lungo la penisola. Nel 2024 il Mezzogiorno registra un incremento del +3,38%, superiore al +2,84% del Centro-Nord, segnale di un parziale recupero ma non ancora sufficiente a colmare il divario strutturale. È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere e Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime del reddito disponibile delle famiglie consumatrici a valori correnti, indicatore della capacità di spesa. A trainare la crescita territoriale è una geografia meno scontata del previsto: sei province del Sud entrano nella top ten per aumento del reddito. In testa si colloca Rimini (+5,78%), seguita da Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ragionamento che mi trova concorde: aiutare i redditi bassi non significa aiutare solo gli ultimi. Ma sussidi a pioggia su un bene scarso: (a) tengono alta la domanda e fanno riaumentare il prezzo del bene scarso, martellata sul dito e non sul chiodo; (b) aiutan x.com