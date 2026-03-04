Ossigeno per l' industria manifatturiera dopo due anni torna il segno più Rallenta il terziario

I dati del secondo semestre 2025 della provincia di Modena indicano una ripresa nella produzione e nel fatturato dell'industria manifatturiera, che torna a crescere dopo due anni di calo. L'edilizia mostra segnali di miglioramento, mentre il settore terziario registra un rallentamento nel suo trend positivo. Questi risultati riflettono un andamento più stabile per l'economia locale.

Notizia positivi dai dati congiunturali del secondo semestre 2025 relativi alla provincia di Modena, che mostrano una ripresa di produzione e fatturato nella manifattura e nell'edilizia e una attenuazione del trend positivo del terziario. Il settore, che comprende commercio e servizi, continua infatti a mostrare un andamento di vendite nel complesso positivo, tuttavia sussistono marcate differenze nei comparti. La produzione in quantità dell'industria manifatturiera modenese, dopo quattro semestri consecutivi di flessioni, torna in positivo: il periodo luglio-dicembre 2025 mostra infatti una variazione del +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Cassa integrazione, vola la straordinaria per riorganizzazione e crisi. I sindacati: «Industria e terziario sempre più in difficoltà»ANCONA - Nel 2025 sono state richieste e autorizzate complessivamente 23,8 milioni di ore di Cassa integrazione, FIS e altri fondi di solidarietà.

Economia, luci e ombre. Cala l’industria . Il terziario non basta a salvare il lavoroMASSA CARRARA L’economia del territorio presenta un quadro globale a diverse velocità.

