Scontro tra un camion e un'auto sull'A1 a Frosinone | morto un uomo

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A1 nel territorio di Frosinone, coinvolgendo un camion e un’auto. A seguito dello scontro, un uomo che si trovava nell’auto è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale sull'A1, nel territorio di Frosinone: un'automobile e un camion si sono scontrati. Nell'impatto è morto un uomo di 52 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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