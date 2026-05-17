Incidente sulla strada statale 114 coinvolte due auto

Oggi pomeriggio sulla strada statale 114 si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli. L'impatto si è verificato a Mili Marina, provocando disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i mezzi di soccorso, che hanno assistito le persone coinvolte e gestito la situazione. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei conducenti e sui danni alle vetture.

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