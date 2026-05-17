Incidente sulla strada statale 114 coinvolte due auto

Da messinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio sulla strada statale 114 si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli. L'impatto si è verificato a Mili Marina, provocando disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i mezzi di soccorso, che hanno assistito le persone coinvolte e gestito la situazione. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei conducenti e sui danni alle vetture.

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Incidente stradale a Mili Marina, dove questo pomeriggio due auto sono state coinvolte in uno scontro. Il fatto è avvenuto all'altezza del depuratore, coinvolgendo una Fiat Panda e una Fiat Punto. Non si registrano feriti.+++ Articolo in aggiornamento +++  . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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