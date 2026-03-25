Incidente sulla statale 114 auto colpisce vetture in sosta

Nel pomeriggio sulla statale 114 a Santa Margherita si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto che è uscita di strada. La vettura ha colpito tre veicoli che erano parcheggiati lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere i rilievi. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Incidente nel pomeriggio sulla statale 114 a Santa Margherita. Paura perché la vettura è uscita di strada andando a colpire tre veicoli che erano in sosta. Dalle prime informazioni non risultano feriti gravi. Sul posto vigili urbani e carabinieri. Si sono verificati rallentamenti alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incidente sulla statale 114, auto colpisce vetture in sosta Articoli correlati Leggi anche: Ancora un incidente sulla Statale 114, scontro tra due auto Incidente a Sezze, auto fuori strada colpisce tre vetture. Il conducente alla guida ubriacoI rilievi condotti dai carabinieri che hanno denunciato un 34enne, privo anche della patente di guida e dell’assicurazione Auto fuori strada colpisce... Altri aggiornamenti su Incidente sulla statale 114 auto... Discussioni sull' argomento Schianto mortale in viale Ulisse, mercoledì l'ultimo saluto a Paolo; Santa Teresa, la viabilità di via Sparagonà divide la politica. Parte una raccolta firme; Almeno un morto dopo che l’aereo militare colombiano si è schiantato al decollo. Grave incidente questa mattina sul pontone galleggiante del porto di #Pozzuoli. Due operai sono stati colpiti da un gancio staccatosi da una gru e sono rimasti feriti. Ad avere la peggio un 39enne attualmente in coma con un trauma cranico - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com