Incidente sulla statale 114 auto colpisce vetture in sosta

Da messinatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio sulla statale 114 a Santa Margherita si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto che è uscita di strada. La vettura ha colpito tre veicoli che erano parcheggiati lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere i rilievi. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Incidente nel pomeriggio sulla statale 114 a Santa Margherita. Paura perché la vettura è uscita di strada andando a colpire tre veicoli che erano in sosta. Dalle prime informazioni non risultano feriti gravi. Sul posto vigili urbani e carabinieri. Si sono verificati rallentamenti alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

incidente sulla statale 114 auto colpisce vetture in sosta
© Messinatoday.it - Incidente sulla statale 114, auto colpisce vetture in sosta

Articoli correlati

Leggi anche: Ancora un incidente sulla Statale 114, scontro tra due auto

Incidente a Sezze, auto fuori strada colpisce tre vetture. Il conducente alla guida ubriacoI rilievi condotti dai carabinieri che hanno denunciato un 34enne, privo anche della patente di guida e dell’assicurazione Auto fuori strada colpisce...

Altri aggiornamenti su Incidente sulla statale 114 auto...

Discussioni sull' argomento Schianto mortale in viale Ulisse, mercoledì l'ultimo saluto a Paolo; Santa Teresa, la viabilità di via Sparagonà divide la politica. Parte una raccolta firme; Almeno un morto dopo che l’aereo militare colombiano si è schiantato al decollo.

Trova facilmente notizie e video collegati.