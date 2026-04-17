Incidente stradale sulla Foggia-San Severo | violento impatto tra due auto e un furgone

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 16 tra Foggia e San Severo. Due auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un impatto violento, provocando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro.

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, lungo la Statale 16, tra Foggia e San Severo. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra tre veicoli: una Fiat Panda, un furgone di una ditta di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incidente stradale sul Gargano: violento impatto tra un'auto e un trattoreIncidente stradale lungo la Provinciale 58 - le Matine, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Incidente a San Severo, scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo rimasto incastrato tra le lamiereIncidente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia: un'auto e furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico; Tragedia in autostrada: auto sbanda e un salentino perde la vita, in gravi condizioni la moglie; Incidente sulla A14, auto finisce contro guardrail: 69enne muore sul colpo, 56enne ferita; Incidente mortale A14 oggi a San Severo: un morto e un ferito nello schianto. La vittima è originaria della provincia di Lecce. MORTALE SAN SEVERO Tragico incidente sull’A14: un morto e una ferita in area casello di San SeveroTragico incidente sull’A14: un morto e una ferita nei pressi del casello di San Severo Grave incidente stradale questa mattina, martedì 7 aprile, lungo l’autostrada A14, nei pressi del casello di San ... statoquotidiano.it Incidente sulla A14: un salentino perde la vita, ferita la moglieTragedia sull’ autostrada A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nella mattinata odierna un uomo di 69 anni, originario della Provincia di Lecce, ha perso la vita in seguito ad un ... leccesette.it NUOVA NOMINA AL CALCIO FOGGIA 1920: GLI AUGURI DI SAN SEVERO L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime i più vivi rallegramenti al concittadino avv. Roberto de Rossi, nominato ufficialmente “Responsabile dell’Area Legale e Co - facebook.com facebook