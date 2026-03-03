Pauroso incidente sulla via per San Cataldo | Fiat Panda si ribalta ferita una coppia
Un incidente si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364 tra Lecce e San Cataldo. Una Fiat Panda si è ribaltata e una coppia è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
LECCE – Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364, che collega Lecce alla marina di San Cataldo. All’altezza del chilometro 5, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda è uscita fuori strada, oltrepassando il guardrail e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Incidente sulla Regina a Como, due auto coinvolte: una si ribalta prima della galleria, ferita una donnaIntervento di soccorso urgente sulla Strada statale Regina, a Como, per un incidente stradale avvenuto appena prima della galleria.
Pauroso incidente all’alba a Firenze, auto si ribalta sulla rotatoria: due persone estratte dall’abitacoloFirenze, 25 dicembre 2025 – Incidente all’alba del giorno di Natale alla rotatoria di Lungarno Aldo Moro.