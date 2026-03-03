Pauroso incidente sulla via per San Cataldo | Fiat Panda si ribalta ferita una coppia

Un incidente si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364 tra Lecce e San Cataldo. Una Fiat Panda si è ribaltata e una coppia è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.