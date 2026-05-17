Incidente in via Dalmazia | investito un pedone accertamenti in corso

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Dalmazia a Salerno, si è verificato un incidente intorno alle 14. All'altezza del civico 66, presso l'incrocio con via Marano, un veicolo ha investito un pedone. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e le verifiche del caso. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare eventuali responsabilità. La vittima è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario.

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Tensione, intorno alle 14, in via Dalmazia, a Salerno. All'altezza del civico 66, infatti, all'incrocio con via Marano, un pedone è stato travolto da un veicolo in corsa. Sul posto, oltre ai sanitari, le forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure che hanno provveduto a ripulire l'asfalto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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