Incidente in via Dalmazia | investito un pedone accertamenti in corso

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Dalmazia a Salerno, si è verificato un incidente intorno alle 14. All'altezza del civico 66, presso l'incrocio con via Marano, un veicolo ha investito un pedone. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e le verifiche del caso. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare eventuali responsabilità. La vittima è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario.

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Tensione, intorno alle 14, in via Dalmazia, a Salerno. All'altezza del civico 66, infatti, all'incrocio con via Marano, un pedone è stato travolto da un veicolo in corsa. Sul posto, oltre ai sanitari, le forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure che hanno provveduto a ripulire l'asfalto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente stradale sul corso Umberto, investito un pedoneSul corso Umberto, già teatro di diversi incidenti stradali, un pedone è stato investito da uno scooter nel tardo pomeriggio di ieri. Incidente a Foggia: pedone investito da un'auto in Corso RomaMomenti di paura nella mattinata di oggi, 19 aprile, a Foggia, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Oggi ho imparato che l'Impero Tedesco entrò nella Prima Guerra Mondiale senza un obiettivo finale, poiché all'inizio del conflitto considerava la guerra come una guerra difensiva. Tuttavia, i primi successi militari sul fronte occidentale portarono allo sviluppo d reddit Reggio Emilia, ferito in una rissa in via DalmaziaReggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Soccorsi mobilitati in tarda serata per una rissa avvenuta in via Dalmazia, all’altezza del civico 5, a Reggio Emilia, con diverse persone coinvolte. Sono stati ... ilrestodelcarlino.it