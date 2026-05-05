Incidente stradale sul corso Umberto investito un pedone

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sul corso Umberto, dove un pedone è stato investito da uno scooter. La strada, che in passato ha registrato altri sinistri, è stata teatro di questo nuovo episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul corso Umberto, già teatro di diversi incidenti stradali, un pedone è stato investito da uno scooter nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Feriti sia il centauro che l'uomo travolto. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e messo in sicurezza la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, pedone investito da scooter in Corso Umberto: paura sulle strisce, feriti in ospedaleTragedia sfiorata nel cuore di Napoli, dove un pedone è stato investito da uno scooter in Corso Umberto I, una delle arterie principali della città... Incidente a Foggia: pedone investito da un'auto in Corso RomaMomenti di paura nella mattinata di oggi, 19 aprile, a Foggia, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schianto in corso Italia: donna di 67 anni portata in ospedale; Spaventoso incidente in corso Potenza: violento scontro tra auto, abbattuto anche un semaforo; Incidente nella notte in corso Potenza: 30enne grave dopo lo schianto contro un palo; Incidente tra Corso Garibaldi e via Cilento, all'altezza delle Poste: centauro in ospedale. Incidente all’incrocio tra corso Potenza e corso Toscana: tre feriti, tragedia sfiorata al semaforoNel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, all’incrocio tra corso Potenza e corso Toscana, si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto due vetture e lasciato dietro di sé feriti, pau ... giornalelavoce.it Incidente stradale a Naro: motociclista perde il controllo e finisce a terra sulla Statale 576Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo in territorio di Naro, nei pressi della diga Furore lungo la Strada Statale 576. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha ... canicattiweb.com Poco dopo le 4,30 di stamattina incidente stradale in via Firenze a Campobasso. Un mini compattatore per la raccolta differenziata della carta si è ribaltato coinvolgendo nove auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia. Il co - facebook.com facebook