Incidente a Foggia | pedone investito da un' auto in Corso Roma

Nella mattinata di oggi, 19 aprile, a Foggia si è verificato un incidente in Corso Roma, dove un pedone è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.