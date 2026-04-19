Incidente a Foggia | pedone investito da un' auto in Corso Roma
Nella mattinata di oggi, 19 aprile, a Foggia si è verificato un incidente in Corso Roma, dove un pedone è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Momenti di paura nella mattinata di oggi, 19 aprile, a Foggia, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato in Corso Roma, dove un pedone è stato investito da una Citroen. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9.30: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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