Incidente in via Dalmazia | investita una giovane accertamenti in corso

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, si è verificato un incidente in via Dalmazia a Salerno. All’incrocio con via Marano, una giovane è stata investita da un'auto che stava passando. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi sanitari, che hanno portato la ragazza in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso.

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