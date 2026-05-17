Incidente in via Dalmazia | investita una giovane accertamenti in corso

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, si è verificato un incidente in via Dalmazia a Salerno. All’incrocio con via Marano, una giovane è stata investita da un'auto che stava passando. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi sanitari, che hanno portato la ragazza in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tensione, intorno alle 14, in via Dalmazia, a Salerno. All'altezza del civico 66, infatti, all'incrocio con via Marano, una giovane è stata travolta da un'auto in corsa.Sul posto, oltre ai sanitari, le forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure che hanno provveduto a ripulire l'asfalto su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente in via Dalmazia: investito un pedone, accertamenti in corso

Incidente a Bellizzi: ferita una donna, accertamenti in corsoIncidente stamattina in via Roma, a Bellizzi: una donna di 64 anni è caduta dal suo scooter riportando un trauma agli arti inferiori.

Reggio Emilia, ferito in una rissa in via DalmaziaReggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Soccorsi mobilitati in tarda serata per una rissa avvenuta in via Dalmazia, all’altezza del civico 5, a Reggio Emilia, con diverse persone coinvolte. Sono stati ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web