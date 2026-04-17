Incidente a Bellizzi | ferita una donna accertamenti in corso

Stamattina a Bellizzi si è verificato un incidente in via Roma, coinvolgendo una donna di 64 anni che è caduta dal suo scooter. La donna ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è stata soccorsa sul posto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza e valutare le condizioni della ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Incidente stamattina in via Roma, a Bellizzi: una donna di 64 anni è caduta dal suo scooter riportando un trauma agli arti inferiori. Immediata la chiamata della Polizia Locale al 118. La Centrale Operativa ha attivato i volontari dell’Associazione Vopi che sono giunti sul posto in pochi minuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio: gravemente ferita ma stabile Tremendo incidente sulla statale, una donna feritaÈ stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 26 febbraio per i soccorritori del Trentino.