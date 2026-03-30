L' auto sbanda esce di strada e finisce nel fosso | coppia ferita e trasportata in ospedale

Nella mattinata di domenica 29, una vettura Mercedes ha perso il controllo sulla strada statale 16 ‘Adriatica’, uscendo di strada e cappottando nel fossato accanto alla carreggiata. L’incidente ha coinvolto una coppia di ferraresi, rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due ferraresi feriti. E’ il resoconto di una paurosa carambola avvenuta nella tarda mattinata di domenica 29, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ con una Mercedes che è cappottata finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 11.15 al chilometro 142 all'altezza di Camerlona (Ravenna) quando il 76enne alla guida del veicolo che procedeva in direzione di Ferrara ha perso il controllo del mezzo sbandando verso destra e uscendo di strada. Come riporta RavennaToday, sia l'uomo che la donna (entrambi di Argenta), una 55enne che viaggiava sul sedile del passeggero, sono rimasti incastrati tra le lamiere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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