Incidente a Vallelunga | il pilota Dimitri Tempesti muore durante le qualifiche della Coppa Italia velocità

Un incidente si è verificato durante le qualifiche della Coppa Italia velocità 2026 all’autodromo di Vallelunga, causando la morte di un pilota. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza, ma nonostante gli sforzi di soccorso, il pilota non è sopravvissuto. La pista è stata chiusa temporaneamente mentre vengono svolte le verifiche del caso. La notizia ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti e gli addetti ai lavori presenti all’evento.

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