Incidente a Vallelunga | il pilota Dimitri Tempesti muore durante le qualifiche della Coppa Italia velocità

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato durante le qualifiche della Coppa Italia velocità 2026 all’autodromo di Vallelunga, causando la morte di un pilota. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza, ma nonostante gli sforzi di soccorso, il pilota non è sopravvissuto. La pista è stata chiusa temporaneamente mentre vengono svolte le verifiche del caso. La notizia ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti e gli addetti ai lavori presenti all’evento.

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Tragedia all'autodromo di Vallelunga, dove un pilota ha perso la vita durante le qualifiche della Coppa Italia velocità 2026. Dimitri Tempesti, 60 anni originario di Firenze, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate in un violento incidente sulla pista di Campagnano di Roma.Il dramma si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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