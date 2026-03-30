Un incidente stradale si è verificato oggi nel viale Europa a Lammari, frazione di Capannori, in provincia di Lucca. Un autobus e un’auto sono rimasti coinvolti nello scontro, provocando la morte di un uomo di 63 anni e il ferimento di una donna. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.

CAPANNORI (UCCA) – Un uomo di 63 anni è morto, oggi 30 marzo 2026, in un incidente stradale, a Capannori, nel viale Europa località Lammari, in provincia di Lucca. Dove è avvenuto lo scontro tra un pullman e un’auto. L’uomo in auto è stato trovato già privo i vita da chi ha prestato soccorso: potrebbe essere stato colto da malore poco prima dell’incidente. I soccorritori hanno attuato tutte le manovre di rianimazione ma non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso. Nello scontro è rimasta ferita una donna che è stata portata in codice rosso all’ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Capannori, incidente stradale: muore dopo lo scontro fra bus e auto a Lammari. Ferita una donna

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