Firenze | muore ciclista nello scontro con un camion sul viale Gramsci Traffico nel caos

Stamattina a Firenze, un ciclista di 78 anni è deceduto dopo aver avuto un incidente con un camion sul viale Gramsci. L’incidente ha causato il blocco del traffico nella zona e ha attirato l’attenzione degli automobilisti e delle autorità presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

FIRENZE – Incidente mortale stamattina, 17 marzo 2026, a Firenze. A perdere la vita un uomo di 78 anni che a bordo della sua bici si è scontrato con un camion. È accaduto intorno alle 9,30 all’intersezione tra via Leopardi e viale Gramsci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto con il mezzo pesante. Notevoli le ripercussioni sul traffico cittadino. Il viale è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi eseguiti dalla polizia municipale che, per la viabilità alternativa, ha spento momentaneamente la porta telematica di via Alfieri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: muore ciclista nello scontro con un camion sul viale Gramsci. Traffico nel caos Articoli correlati Tramvia Firenze: si espande cantiere nel viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 9, ripercussioni sul trafficoDa lunedì 9 marzo 2026 si amplia la cantierizzazione della tramvia in viale Gramsci interessando anche il tratto da viale Mazzini a via Leopardi-via... Ciclista travolto da un camion in viale Fiume: 62enne muore sul colpoVICENZA - Ciclista investito e ucciso da un camion: tragedia nella mattinata di martedì 20 gennaio in viale Fiume a Vicenza, dove un uomo di 62 anni... Tutto quello che riguarda Firenze muore ciclista nello scontro... Incidente sui viali, muore un ciclistaL''uomo, 78 anni, è deceduto sull'ambulanza. Fatale l'impatto contro un mezzo pesante. Chiuso per i rilievi viale Gramsci ... rainews.it Ciclista muore nello scontro con un camionFIRENZE: Dopo l'impatto, l'uomo che viaggiava in sella alla bici è stato soccorso in condizioni critiche. E' deceduto durante la corsa verso l'ospedale ... toscanamedianews.it