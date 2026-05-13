Come verrà restaurato il Sacro Tavolo dell’Iconavetere | tecniche e azioni per preservare il simbolo religioso di Foggia
Venerdì 15 maggio alle 20, nella basilica cattedrale di Foggia, si terrà un convegno dedicato al restauro del Sacro Tavolo dell’Iconavetere. L’evento si concentrerà sulle tecniche di conservazione e sulle azioni previste per preservare questo importante simbolo religioso della città. Durante la serata, verranno illustrate le modalità di intervento e le procedure adottate per mantenere in buone condizioni il manufatto.
Un’occasione per approfondire la storia e conoscere le tecniche di conservazione messe in atto per preservare uno dei simboli più significativi della tradizione religiosa di Foggia: venerdì 15 maggio, alle ore 20, la basilica Cattedrale ospiterà un convegno dedicato al restauro, attualmente in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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