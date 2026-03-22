Per noi la fedeltà è un valore da preservare

Samuele Mancini, membro del gruppo e segretario del Partito Democratico, ha commentato l’annuncio di Bonacorsi, capogruppo di minoranza di ‘Futura, tu al centro’, che ha deciso di lasciare la sua compagine per entrare nel gruppo misto. Mancini ha espresso la sua reazione pubblicamente, evidenziando la situazione senza entrare nel merito delle motivazioni. Il cambio di squadra è stato comunicato ufficialmente e riguarda la composizione dell’assemblea.

Sull’annuncio shock del capogruppo di minoranza ‘Futura, tu al centro’ Bonacorsi di abbandonare la sua compagine e confluire nel gruppo misto, interviene Samuele Mancini (foto), membro dello stesso gruppo e segretario Pd. "Prendiamo atto della scelta del collega Bonaccorsi di lasciarci. Innanzitutto, sento il dovere di ringraziarlo per il percorso fatto insieme in questi 4 anni e mezzo di opposizione. È stato un periodo intenso, durante il quale abbiamo cercato di portare avanti battaglie con l’obiettivo comune di rappresentare un’alternativa per Mondolfo e Marotta. Come è fisiologico in ogni realtà democratica, non sono mancati momenti di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Per noi la fedeltà è un valore da preservare" Articoli correlati Leggi anche: Btp Valore, al via la settima emissione del titolo per i piccoli risparmiatori. Ecco rendimenti e premio fedeltà BTp Valore: rendimenti in salita, premio fedeltà e ISEE protetto.BTp Valore: Nuova Emissione a Marzo, un Investimento a Passo con l’Incertezza Economica. Explosive WuXiaOne Man vs. Executioners—Lone Hero Rescues Brother, Bloodshed Ensues!#chinesedrama Contenuti e approfondimenti su Per noi la fedeltà è un valore da... Temi più discussi: Per noi la fedeltà è un valore da preservare; Un passaporto di fedeltà; don Nicola Galante – Commento al Vangelo di domenica 22 Marzo 2026. Per noi la fedeltà è un valore da preservareSull’annuncio shock del capogruppo di minoranza ‘Futura, tu al centro’ Bonacorsi di abbandonare la sua compagine e confluire nel gruppo ... ilrestodelcarlino.it Btp Valore, tassi medi al 2,9% e premio fedeltà. Rendimenti minimi garantiti: saranno crescenti dal 2,5 % fino al 3,5 %Si parte dal 2,5% il primo anno, si passa al 2,8% nel terzo e nel quarto, per arrivare al 3,5% nell'ultimo biennio. Il Tesoro, ieri, ha reso pubblici i rendimenti minimi garantiti del nuovo Btp Valore ... ilmattino.it I VFI del 3° Blocco 2025 hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Un momento reso ancora più solenne dalla presenza del Sergente Maggiore Andrea Adorno, Medaglia d’Oro al Valor Militare, simbolo dei più alti valori di coraggio, dedizione e servizio a - facebook.com facebook Il problema di fondo é sempre quello: si preferisce la fedeltà alla competenza e lealtà. x.com