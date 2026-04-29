Incendio a Bollate | analisi Arpa aria sicura e zero rischi tossici

Dopo l’incendio presso la Riam a Bollate il 21 aprile, Arpa Lombardia ha effettuato delle analisi sull’aria del territorio. I risultati indicano che i livelli di diossine e benzo(a)pirene sono risultati inferiori ai limiti stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’agenzia ha comunicato che non sono stati riscontrati rischi tossici per la popolazione. I controlli continuano per monitorare eventuali variazioni.

? Cosa sapere Arpa Lombardia analizza l'aria a Bollate dopo l'incendio presso la Riam il 21 aprile.. Livelli di diossine e benzo(a)pirene rilevati risultano inferiori ai limiti di sicurezza OMS.. I primi campioni analizzati da Arpa Lombardia a Bollate confermano l’assenza di rischi per la salute umana dopo l’incendio avvenuto presso la Riam il 20 e il 21 aprile. Le rilevazioni effettuate dai tecnici dell’unità organizzativa Supporto Political Decision Maker indicano che la qualità dell’aria non presenta una situazione emergenziale. L’azienda coinvolta, specializzata nello smaltimento di rifiuti e nella demolizione di autovetture, opera sotto Autorizzazione Integrata Ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Bollate: analisi Arpa, aria sicura e zero rischi tossici Notizie correlate Bollate, incendio alla Riam. L’Arpa tranquillizzaA Bollate (Milano) un devastante incendio ha divorato l’area esterna della Riam, un’azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’aria; Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiamme; Incendio a Bollate in un autodemolitore, Arpa Lombardia monitora gli inquinanti; Bollate, incendio nella notte in un’azienda di rifiuti. Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’ariaI tecnici dell'Arpa avevano posizionato i campionatori nell'area dell'incendio, ecco cosa è emerso durante le analisi ... milanotoday.it Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: 60 Vigili del fuoco in azione tutta la notte per domare le fiammeFiamme nell'area esterna della ditta Riam di Bollate, che si occupa di smaltimento di rifiuti: pompieri al lavoro tutta la notte per contenere il rogo. greenme.it LA TRAGEDIA Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com