L' incendio sul monte Faeta

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme sono state segnalate nelle ultime ore e sono state avviate le operazioni di spegnimento. Sono stati coinvolti i mezzi di soccorso e gli interventi sono ancora in corso. La zona interessata comprende aree boschive e terreni agricoli, e non sono stati segnalati feriti finora.

l'incendio sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Video Antincendi Boschivi Regione Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'incendio sul monte Faeta Lucca, incendio Monte Faeta: vento complica le operazioni di spegnimento Notizie correlate Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Continua l’incendio sul Monte Faeta. Le preoccupazioni per il vento; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo; Due elicotteri per contenere l’incendio sul Monte Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle. Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Canadair e decine di squadre di terra in azioneLe fiamme tra le province di Lucca e Pisa, sono due giorni che si combatte contro il rogo. Il vento complica le cose ... lanazione.it L'incendio sul monte infuria sospinto dal ventoCAPANNORI: Le raffiche hanno cambiato rotta invertendo la direzione del fronte di fuoco. Operazioni incessanti anche di notte, canadair in azione dal cielo ... toscanamedianews.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com