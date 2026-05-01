Incendio Monte Faeta | Perimetro di 17 km contenuto per circa il 60%

Alle prime ore del 1° maggio, la Protezione civile regionale ha aggiornato la situazione sull’incendio che ha interessato il Monte Faeta. L’incendio ha bruciato circa 800 ettari di terreno, con un perimetro di circa 17 chilometri. Le fiamme sono iniziate nel pomeriggio di martedì sul versante lucchese e si sono poi estese anche a quello pisano, causando danni estesi alla zona collinare.

Ottocento ettari di superficie bruciata con 17 km di perimetro. E' il bilancio della Protezione civile regionale nel primo pomeriggio del 1° maggio sul devastante incendio del Monte Faeta, divampato dal pomeriggio di martedì prima sul versante lucchese per raggiungere in seguito quello pisano.A.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Incendio Monte Faeta: canadair in azioneTUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTAIncendio Monte Faeta, il punto del sindaco Cecchelli: "Fronte del fuoco ancora lungo, alcuni edifici bruciati" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio Monte Faeta: 250 ettari bruciati, evacuazioni tra Lucca e Pisa e grecale ancora decisivo; Incendio Monte Faeta: Tenete le finestre chiuse, niente attività all'aperto; Ancora in fiamme il Monte Faeta: evacuazioni nel Pisano e Lucchese. Incendio sul Monte Faeta, il ministero della Difesa: l'esercito in campo per l'emergenzaNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano T ... msn.com Incendio sul Monte Faeta, emergenza tra Lucca e Pisa: salgono le persone evacuateProsegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte ... gonews.it Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com Incendio tra Pisa e Lucca: rogo sul Monte Faeta alimentato dal vento. 800 ettari distrutti, 3.000 persone evacuate e Canadair in azione #EuropeNews https://l.euronews.com/XfOh - facebook.com facebook