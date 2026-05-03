Un incendio ha interessato il Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, e ha provocato la distruzione di circa 700 ettari di vegetazione. Le operazioni di bonifica sono in corso a partire da ieri, sabato 2 maggio, quando il fronte dell’incendio si è fermato. Finora non si registrano feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire eventuali riaccensioni.

Pisa, 3 maggio 2026 – Il peggio, forse, è passato. Da ieri, sabato 2 maggio, il fronte dell’incendio che ha devastato il monte Faeta, a cavallo tra le province di Lucca e Pisa, è fermo. Il rogo è in fase di bonifica, come spiega una nota della Regione Toscana, ma quanto avvenuto tra Santa Maria del Giudice e Asciano Pisano è ancora vivo nella mente di chi ha vissuto quei giorni e quelle notti così drammatiche. https:www.lanazione.itvideoincendio-sul-monte-faeta-prosegue-il-lavoro-dei-vigili-del-fuoco-il-bilancio-ejfrlgmq In fumo 700 ettari di bosco. Il perimetro complessivo del rogo si estende per 20 chilometri e interessa una superficie di circa 700 ettari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio sul Monte Faeta, il peggio (forse) è passato. Via alla bonifica, in fumo circa 700 ettari: la situazione

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