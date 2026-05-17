In un mondo che offre opportunità infinite ma dove l’abbondanza non nutre anzi abbaglia o fa paura crescere può diventare una vertigine Parte da qui da una generazione orfana di bussole il lavoro di Unhate Foundation

In un contesto globale caratterizzato da molteplici possibilità, ma anche da una sensazione di sovraccarico e incertezza, cresce la sfida di trovare una strada stabile. La mancanza di punti di riferimento chiari rende difficile orientarsi, soprattutto per le nuove generazioni che spesso si trovano prive di guide sicure. È in questo scenario che si inserisce il lavoro di Unhate Foundation, un'organizzazione che si impegna ad affrontare queste difficoltà.

I n un mondo che offre opportunità infinite ma dove l’abbondanza non nutre, anzi, abbaglia o fa paura, crescere può diventare una vertigine. Parte da qui, da una generazione orfana di bussole, il lavoro di Unhate Foundation. Motore di alleanze, intreccio di sperimentazioni, piattaforma che fa dialogare le scuole e gli ospedali, chi fa denaro e chi sta in strada, le realtà del terzo settore e gli enti di ricerca, è un cantiere aperto. Che ha la pazienza di stare accanto ai giovani sintonizzandosi di volta in volta su quei progetti studiati apposta per loro. Progetti che li aiutino a trasformare la paura di cadere dentro quella voragine nel coraggio di saltarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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