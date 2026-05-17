Oggi si svolge la 42ª edizione di Bicipace, un evento che coinvolge ciclisti di tutta la regione. La manifestazione ha come obiettivo la promozione del disarmo e la tutela del suolo, con partenza prevista alle 9 del mattino. I partecipanti si ritrovano per una pedalata collettiva, che si svolge lungo un percorso stabilito, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche. La manifestazione si svolge senza incidenti, coinvolgendo diverse associazioni locali.

Oggi è tempo di Bicipace, la 42ª edizione pedala per il disarmo e la tutela del suolo. Partenza alle 9.45 da piazza Ferrè (Galleria Cantoni) e arrivo alla Villa Annoni di Cuggiono alle 12.30; nel pomeriggio visite guidate al parco e al Museo storico, laboratori, musica, banchetti di libri e associazioni. Un cambio di destinazione rispetto alle edizioni precedenti, in quanto la Colonia fluviale di Turbigo è oggetto di lavori. "In un mondo segnato da 56 conflitti attivi e da una crisi climatica sempre più acuta, torna la Bicipace - spiega Flavio Castiglioni, organizzatore -. La storica manifestazione si conferma come il più importante appuntamento lombardo dedicato alla pace, all’ ambiente e alla solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In sella con Bicipace. Contro il disarmo e la tutela del suolo

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