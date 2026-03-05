Manifestazione contro la guerra e per il disarmo | appuntamento in Piazzale della Pace

Sabato 7 marzo a Parma si svolgerà una manifestazione in piazzale della Pace, con l’obiettivo di protestare contro la guerra e chiedere il disarmo. L’evento, che coinvolge diverse persone, si terrà durante la mattinata e si concentrerà su un messaggio di pace e disarmo. La protesta si svolge in un luogo pubblico e aperto a chi desidera partecipare.

Sabato 7 marzo alle 10 cittadini e associazioni si ritroveranno nel centro città con lo slogan "No alla guerra, sì al disarmo" Una manifestazione contro la guerra e a favore del disarmo è in programma a Parma nella mattinata di sabato 7 marzo. L’appuntamento è fissato alle 10 in Piazzale della Pace, nel cuore della città. L’iniziativa si svolgerà sotto lo slogan “No alla guerra, sì al disarmo” e richiama l’attenzione sul tema della pace e della riduzione degli armamenti. Tra gli obiettivi dell’incontro anche la difesa dei principi della Costituzione italiana e il sostegno al ruolo delle Nazioni Unite nella risoluzione dei conflitti internazionali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Manifestazione per la pace: "Rischio di guerra globale. Non si salva nessuno"La pioggia non ha fermato il bisogno di far sentire la propria voce di fronte allo scoppio delle ennesime bombe, questa volta in Sud America: circa...

È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della paceFirenze, 1 febbraio 2026 – Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell'eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore...

