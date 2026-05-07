Famiglia Italia Censis | meno figli e matrimoni cresce l’età delle madri e le famiglie single

Negli ultimi trent’anni, la composizione delle famiglie italiane ha subito importanti cambiamenti. Si registra una diminuzione delle coppie con figli e dei matrimoni, mentre il numero di famiglie composte da un solo membro è aumentato significativamente. Inoltre, l’età media delle madri è cresciuta, riflettendo trasformazioni nelle scelte di vita e nelle dinamiche familiari. Questi dati sono stati diffusi dal rapporto del Censis e sono stati riportati da fonti di informazione.