Famiglia Italia Censis | meno figli e matrimoni cresce l’età delle madri e le famiglie single
Negli ultimi trent’anni, la composizione delle famiglie italiane ha subito importanti cambiamenti. Si registra una diminuzione delle coppie con figli e dei matrimoni, mentre il numero di famiglie composte da un solo membro è aumentato significativamente. Inoltre, l’età media delle madri è cresciuta, riflettendo trasformazioni nelle scelte di vita e nelle dinamiche familiari. Questi dati sono stati diffusi dal rapporto del Censis e sono stati riportati da fonti di informazione.
(Adnkronos) – La famiglia italiana cambia volto in modo profondo: in trent’anni crollano coppie con figli e matrimoni, mentre esplode il fenomeno delle famiglie unipersonali. Secondo il nuovo Rapporto Censis, le nascite diminuiscono del 32,4% e le madri diventano sempre più tardive, con l’età media al primo figlio salita a 31,9 anni. Crescono anche i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
In Abruzzo il reddito medio delle famiglie cresce più della media italiana, ma meno a ChietiL’indicatore mostra l’andamento economico e la disponibilità dei nuclei familiari, collocando la regione per incremento alla sesta posizione Secondo...
Chi sono i figli di Pierpaolo Pretelli, Kian e Leonardo: età, madri e come il rapporto con loroLa vita di Pierpaolo Pretelli, oggi conduttore e volto televisivo amatissimo, è cambiata profondamente grazie alla paternità.
Tutti gli aggiornamenti
Si parla di: Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca.
Censis, il 46,4% dei genitori autorizza l’uso dello smartphone al figlio entro i 10 anniÈ quanto emerge dal Rapporto Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana realizzato dal Censis e presentato oggi a Roma. italpress.com
Genitori coraggiosi in un mondo ostile, identikit e sfide nel rapporto CensisPhoto by: Rolf Vennenbernd/picture-alliance/dpa/AP Images Ci vuole coraggio (e amore) per diventare genitori in ... msn.com