In Friuli è maggembre | freddo piogge e maltempo continueranno anche nella nuova settimana
In Friuli Venezia Giulia, il meteo resta caratterizzato da condizioni di freddo, piogge e maltempo che continueranno anche nella prossima settimana. Dopo le precipitazioni e le instabilità di sabato, il fine settimana si conclude con un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano che il tempo rimarrà instabile, con frequenti piogge e temperature basse, mentre le condizioni meteo non mostrano segnali di un miglioramento duraturo nel breve termine.
Dopo il maltempo e le ultime note instabili di sabato, il weekend si chiude con un temporaneo miglioramento anche sul Friuli Venezia Giulia. La giornata di domenica sarà infatti caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato, con qualche nube di passaggio ma senza particolari fenomeni.A farsi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Settimana Santa nel segno del maltempo: nuova perturbazione, tornano pioggia e freddoUn primo peggioramento previsto già da questa sera sul nord della regione, da domani tornano le precipitazioni anche sulla provincia di Bari.
Meteo, settimana instabile al Sud: piogge su Sicilia e Calabria, da metà settimana arriva il freddoSettimana che si apre con una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale: nel corso della giornata odierna condizioni meteo instabili...