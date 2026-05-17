In Friuli è maggembre | freddo piogge e maltempo continueranno anche nella nuova settimana

In Friuli Venezia Giulia, il meteo resta caratterizzato da condizioni di freddo, piogge e maltempo che continueranno anche nella prossima settimana. Dopo le precipitazioni e le instabilità di sabato, il fine settimana si conclude con un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano che il tempo rimarrà instabile, con frequenti piogge e temperature basse, mentre le condizioni meteo non mostrano segnali di un miglioramento duraturo nel breve termine.

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