Settimana Santa nel segno del maltempo | nuova perturbazione tornano pioggia e freddo

Durante la Settimana Santa, la Puglia si trova nuovamente sotto l’effetto di condizioni meteorologiche avverse. Dopo una breve pausa, sono previste piogge, vento e temperature più basse. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa è previsto interessare la regione già dalla sera di oggi, portando con sé rovesci e precipitazioni sparse.

Un primo peggioramento previsto già da questa sera sul nord della regione, da domani tornano le precipitazioni anche sulla provincia di Bari. Le previsioni fino a Pasqua Dopo una breve tregua, tornano piogge, vento e freddo sulla Puglia. Un primo peggioramento sulla regione è atteso già dalla serata di oggi, quando, spiega l'esperto di 3BMeteo Lorenzo Badellino, "un fronte freddo in discesa dal Nord Europa" comporterà "il ritorno di piogge e rovesci a partire dalle zone settentrionali" della regione. A partire da martedì, "si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornata molto instabile sulla nostra regione, con piogge e temporali anche forti". 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Settimana Santa nel segno del maltempo: nuova perturbazione, tornano pioggia e freddo Articoli correlati Meteo, nuova perturbazione in arrivo con pioggia e freddo: quanto durerà il maltempo secondo l’espertoAncora maltempo sull’Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà piogge sul versante adriatico e sulle regioni... Leggi anche: Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento AL VIA I RITI DELLA SETTIMANA SANTA AD ASSISI NEL SEGNO DEL NUOVO VESCOVO; Settimana Santa nel segno del maltempo: nuova perturbazione, tornano pioggia e freddo; Verso la Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo; Parabiago apre la Settimana Santa nel segno della pace. Il sacro rito della Settimana Santa: nel Cilento si rinnova il legame tra fede e identitàScopri le tradizioni della Settimana Santa nel Cilento: dalla lavanda dei piedi del Giovedì Santo ai Sepolcri, fino al suono delle taroccole e alla Solenne Veglia ... infocilento.it Le origini della Settimana Santa tarantina risalgono alla seconda metà del Cinquecento, quando Taranto è sotto il dominio della Corona spagnola. Gli Aragonesi portano con sé i loro usi e costumi, compresi quelli pasquali, e nella nostra città si iniziano a cele - facebook.com facebook All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com