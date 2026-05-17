In consolato una lista nera dei dissidenti Io al bando perché contesto il regime

Le autorità iraniane hanno inserito nel loro elenco di soggetti da evitare anche alcuni dissidenti che si trovano in Italia. In un documento ufficiale, viene indicato che queste persone sono state messe nella lista nera, con motivazioni legate alle loro posizioni contrarie al regime. La decisione riguarda individui che, secondo quanto comunicato, sono considerati ostacoli alle politiche del governo di Teheran. La lista, diffusa tra i consolati, si riferisce a persone ritenute indesiderate nel paese.

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