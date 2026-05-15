Anguria polpo e triangolo al bando | la lista nera dei Servizi tedeschi sui simboli degli estremisti ProPal
In Germania, a quasi tre anni dalla ripresa del conflitto in Medio Oriente, si discute ancora di antisemitismo, un fenomeno che si è riacceso dopo il 7 ottobre 2023, anche se era presente già in precedenza. Recentemente, i servizi di sicurezza nazionali hanno inserito in una lista nera simboli associati agli estremisti pro-Palestina, tra cui immagini di anguria, polpo e triangoli, considerati rappresentativi di certi messaggi estremisti. La questione riguarda il monitoraggio di segni e simboli legati a gruppi radicali.
In Germania, a quasi tre anni dalla ripresa del conflitto in Medioriente, si continua a ragionare sul nuovo antisemitismo, un fenomeno che dopo il 7 ottobre 2023 ha preso vigore ma c’è sempre stato sotto le ceneri. Questo è un problema però diffuso in tutta Europa, che non risparmia nemmeno l’Italia, dove l’antisionismo cerca di dare una veste più accettabile all’antisemitismo. Per ovvi motivi, il Paese tedesco è molto attento in tal senso e monitora con intransigenza i fenomeni correlati, per questo motivo il report stilato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) sta facendo molto discutere, nello specifico perché dedica una parte consistente ai gruppi filo-palestinesi di stampo non religioso, fornendo informazioni sulle forme di solidarietà alla Palestina che l'autorità valuta come estremiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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