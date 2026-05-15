Anguria polpo e triangolo al bando | la lista nera dei Servizi tedeschi sui simboli degli estremisti ProPal

In Germania, a quasi tre anni dalla ripresa del conflitto in Medio Oriente, si discute ancora di antisemitismo, un fenomeno che si è riacceso dopo il 7 ottobre 2023, anche se era presente già in precedenza. Recentemente, i servizi di sicurezza nazionali hanno inserito in una lista nera simboli associati agli estremisti pro-Palestina, tra cui immagini di anguria, polpo e triangoli, considerati rappresentativi di certi messaggi estremisti. La questione riguarda il monitoraggio di segni e simboli legati a gruppi radicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui