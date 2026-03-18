Iran perché il regime non crolla nonostante le uccisioni? La divisione dei poteri il ruolo dei militari e politica Cosa succede ora

In Iran, le proteste continuano nonostante le numerose uccisioni di manifestanti. Il regime mantiene il potere grazie a una struttura complessa di divisione dei poteri, al ruolo dei militari e alle strategie politiche messe in atto. La situazione attuale non indica un crollo imminente, anche se le tensioni rimangono elevate e il quadro politico rimane instabile.

Non è la fine. Almeno non ancora. Quello che sta accadendo in Iran può sembrare, a prima vista, il preludio al crollo del sistema ma questa lettura, per quanto suggestiva, rischia di essere superficiale. Il futuro della Repubblica islamica, più che alla violenza dei colpi subiti, è legato alla capacità d'assorbirlo dato che il potere iraniano è stato costruito proprio per sopravvivere a eventi di questo tipo. Come è organizzato il sistema iraniano Il sistema iraniano non ruota attorno a una sola figura. A differenza di altri modelli autoritari, in cui la scomparsa del leader può provocare un effetto domino, qui esiste una rete articolata e resiliente di istituzioni che garantiscono continuità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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