In Colombia, le campagne elettorali si stanno svolgendo in modo insolito, con l'uso di video che raffigurano gattini e frutta antropomorfa. I candidati stanno investendo risorse nella creazione di contenuti digitali realizzati attraverso l’intelligenza artificiale, che mostrano personaggi e scenari con caratteristiche umane. Questi video vengono condivisi sui social media per attirare l’attenzione degli elettori e diffondere i messaggi della campagna. La strategia sembra puntare su un linguaggio visivo più leggero e coinvolgente.

I candidati alle presidenziali stanno puntando molto sui video fatti con l'intelligenza artificiale, con risultati perlomeno divertenti Il 31 maggio in Colombia si voterà per il primo turno delle elezioni presidenziali che decideranno il successore di Gustavo Petro, di sinistra, che non può ricandidarsi. I candidati sono dodici, ma salvo grandi sorprese quelli che possono arrivare al ballottaggio sono tre: Iván Cepeda, di sinistra (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella, di estrema destra (Defensores de la Patria), e Paloma Valencia, di centro-destra (Centro Democrático e Juntos por Colombia). In campagna elettorale tutti i candidati, compresi quelli con meno speranze di successo, hanno fatto un grande uso di video promozionali realizzati con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Colombia la campagna elettorale si fa coi gattini e la frutta antropomorfa

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