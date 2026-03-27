Nel nuovo genere di video che vi confonderà c’è della frutta antropomorfa

Un nuovo tipo di video sta circolando online, caratterizzato da frutta con sembianze umane. In queste clip, fragole, banane e ananas sono rappresentate in situazioni che riflettono comportamenti maschilisti e atteggiamenti retrò. Questi contenuti stanno attirando l’attenzione degli utenti e generando discussioni sui social media.

Fragole, banane e ananas sono protagoniste di storie maschiliste e retrograde, nell'ultimo filone di “sbobba fatta con l'AI” popolare su TikTok Un anno fa su TikTok erano diventati popolarissimi i video dell’Italian brainrot, un filone di meme con protagoniste delle bizzarre creature animalesche con nomi vagamente italiani, capaci di appassionare milioni di ragazzi e ragazze nel mondo e di confondere tutti gli adulti. Nell’ultimo mese si è verificato un fenomeno simile, solo che i video hanno per protagonisti ortaggi e frutti antropomorfi, impegnati in situazioni drammatiche ed esageratamente grottesche, e meno innocue. I video di... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Nel nuovo genere di video che vi confonderà c’è della frutta antropomorfa Articoli correlati Enjoy Dolce Frutta lancia la nuova campagna digitale Gli influencer italiani protagonisti della promozione della frutta fresca Made in EUParte a febbraio la campagna digitale di Enjoy Dolce Frutta, il progetto europeo attuato dalla OP Melodia dedicato alla valorizzazione e alla... Leggi anche: Vi porto nel nuovo museo dei serial killer, da Donato Bilancia ai mostri degli Usa: video e foto Una raccolta di contenuti su nuovo genere Temi più discussi: L'ultima trincea del West nel nuovo romanzo di Daniele Pasquini; Medicina di genere: nuovo documento tecnico di indirizzo per la Regione Emilia-Romagna; Strategia per la Parità di Genere 2026–2030: verso un’Europa più equa e inclusiva; Il nuovo CUG per i dipendenti del Comune, presto anche il Bilancio di genere. Piemonte. La medicina di genere nel nuovo Piano prevenzione. Al centro gli aspetti bio-medicali, sociali e culturali della personaL'assessore alle Pari Opportunità, Monica Cerutti, ha spiegato il senso dell'iniziativa: Si tratta di azioni d'integrazione da introdurre nei piani di prevenzione annuali finalizzate alla presa in ... quotidianosanita.it Ancora sulle donne in medicina. Alla ricerca di un nuovo genereQuando le donne propongono di partire dalla persona malata non fanno altro che ri-genera-re ontologicamente il malato che per ragioni scientifiche è stato de-genera-to cioè ridotto a genere neutro. quotidianosanita.it Arriva su Netflix la nuova serie dei fratelli Duffer, un progetto nuovo che strizza l'occhio al genere horror e racconta qualcosa di davvero diverso rispetto alle avventure di Hawkins. Dite che Something very bad is going to happen riuscirà a rispettare le attese # - facebook.com facebook