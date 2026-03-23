Sorano, 23 marzo 2026 – Lo accusano di fare proseliti, ma non quelli a cui è solito un uomo di chiesa, bensì una vera e propria campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali di Sorano. Lui è don Antonio Minucci, 41 anni, parroco della cittadina in provincia di Grosseto. In una lettera inviata ai vertici della curia e firmata genericamente 'I fedeli di Sorano', si parla di omelie un po’ troppo politicizzate e soprattutto vicine ad una lista che si presenterà per le elezioni del Comune, commissariato dallo scorso dicembre quando il sindaco Ugo Lotti fu sfiduciato dalla maggioranza del Consiglio. La lettera, come riporta Il Tirreno, è stata inviata a mezzo mondo ecclesiastico locale tra cui il vescovo Bernardino e il cardinale Comastri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il parroco fa campagna elettorale durante l’omelia”. Lui si ribella e va all’attacco: “Convertitevi”

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