Beadj | il Teatro Massimo di Palermo invade Casa Sanremo

Beadj, il nome d’arte di Beatrice Barbaro, ha portato il Teatro Massimo di Palermo all’interno di Casa Sanremo, creando un collegamento tra il celebre teatro e il festival. L’evento ha visto l’artista esibirsi in uno spazio innovativo, mescolando la tradizione teatrale con l’atmosfera del festival. La performance ha coinvolto il pubblico presente e i telespettatori collegati in streaming.

Beatrice Barbaro, conosciuta artisticamente come Beadj, porta il Teatro Massimo di Palermo direttamente all'interno di Casa Sanremo. La giovane artista siciliana, originaria di Raffadali in provincia di Agrigento, si esibisce per il secondo anno consecutivo nello spazio culturale del Festival. Questa performance unisce tradizione classica e suoni elettronici in un linguaggio sonoro unico. L'evento si colloca nel contesto della manifestazione musicale più seguita d'Italia, offrendo una vetrina nazionale a un talento emergente. La scelta di omaggiare il simbolo della cultura siciliana dimostra una visione che guarda al futuro senza perdere le radici.