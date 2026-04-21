Caos in Aula | l’opposizione invade i banchi e Scotto viene espulso

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la discussione del decreto sicurezza, l’Aula parlamentare è diventata scenario di uno scontro acceso tra le forze politiche. I rappresentanti dell’opposizione si sono spostati dai loro posti e si sono seduti sui banchi della maggioranza, protestando contro le norme in esame. La situazione si è intensificata, portando all’espulsione di uno dei membri dell’opposizione da parte del presidente dell’Assemblea.

Le aule parlamentari sono diventate il teatro di uno scontro frontale durante la discussione del decreto sicurezza, con i membri dell’opposizione che hanno deciso di spostarsi fisicamente sui banchi della maggioranza per contestare le nuove norme. La tensione è salita fino al punto che il deputato dem Scotto è stato allontanato dall’aula a seguito delle proteste legate agli incentivi previsti per il rimpatrio degli avvocati. Scontro fisico e provvedimenti disciplinari in aula. Il clima si è surriscaldato martedì 21 aprile, trasformando il dibattito legislativo in una vera e propria azione di pressione fisica. I rappresentanti delle opposizioni hanno scelto la strategia dell’occupazione dei posti riservati al governo per manifestare il proprio dissenso sulle disposizioni contenute nel decreto sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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